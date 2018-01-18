Псковский дальнобойщик скончался после ДТП в Тверской области

Смертельная авария произошла 18 января в 18.40 на 416-м км трассы М-9 в Тверской области. Как сообщает портал dorinfo.ru, большегруз Mercedes-Benz съехал со своей проезжей части на встречную, где столкнулся с еще одной фурой - Iveco. От удара одно из транспортных средств вылетело в кювет и перевернулось, рассыпав весь товар из прицепа.
Полиция проводит всестороннюю проверку и выясняет обстоятельства произошедшего.
Как стало известно Псковской Ленте Новостей, водителем Iveco был житель Псковского района.