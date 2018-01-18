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Два автомобиля съехали в кювет на одном участке трассы Р-23 в Стругокрасненском районе

21 января в 08.20 на 225-м трассы Р-23 в Стругокрасненском районе водитель автомашины «Киа Сид» - женщина 1984 года рождения - съехала в левый кювет по ходу движения. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, водитель госпитализирована с травмами.

Как стало известно Псковской Ленте Новостей, на этом же участке трассы - на 226-й км - в 17.50 водитель 1970 года рождения за рулем автомашины «Ситроен» не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и съехал в кювет. В ДТП пострадал пассажир 1998 года рождения.

21 января в 16.40 на 4-м км автодороги Шершни - Бондарево в Усвятском районе водитель квадроцикла 1998 года рождения не справился с управлением, съехал в кювет и перевернулся. С травмами он госпитализирован в больницу.