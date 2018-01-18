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Пьяный мужчина на «Рено» съехал в кювет на дороге в Печорском районе и опрокинулся

Пьяный мужчина на «Рено» съехал в кювет на дороге в Печорском районе и опрокинулся.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Псковской области, 20 января в 19.55 в деревне Керино Печорского района водитель автомобиля «Рено Кенга» - мужчина 1959 года рождения, управляя транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, выбрал небезопасный скоростной режим, не справился с управлением и совершил съезд с дороги. В результате ДТП водитель получил незначительные травмы, не госпитализирован.

19 января в 12.50 на 10-м км автодороги Порхов - Дно в Порховском районе водитель автомобиля «Киа Рио» - женщина 1976 года рождения - на прямом участке дороги выбрала небезопасный скоростной режим, автомобиль занесло, после чего он съехал в кювет и опрокинулся. В результате ДТП водитель и пассажирка 1976 года рождения с полученными травмами госпитализированы в Порховскую ЦРБ.

Всего за 19, 20, 21 января на территории Псковской области зарегистрировано 9 ДТП, в которых 2 человека погибли, 9 получили ранения различной степени тяжести.