АвтоМир / Происшествия / ДТП

В Невельском районе неустановленный водитель врезался в силовое барьерное ограждение, пострадала девушка

В Невельском районе неустановленный водитель врезался в силовое барьерное ограждение, пострадала девушка.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Псковской области, авария произошла 19 января в 23.10 на 522-м км автодороги Санкт-Петербург - Псков - Пустошка - Невель - Граница РБ в Невельском районе. Неустановленный водитель на автомобиле УАЗ «Патриот» выбрал небезопасную скорость движения, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил наезд на силовое барьерное ограждение. В результате ДТП пассажирка 1988 года рождения получила незначительные травмы, не госпитализирована.

В этот же день в 18.15 в Пскове у дома №19 по Октябрьскому проспекту водитель автомобиля «Мицубиси Лансер» - мужчина 1983 года рождения - совершил наезд на стоящий автомобиль «Дэу Нексия» под управлением женщины 1984 года рождения. В результате ДТП водитель «Дэу» получила незначительные травмы, не госпитализирована.