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В Пскове мужчина поскользнулся и попал под автобус

В Пскове мужчина поскользнулся и попал под автобус. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ГИБДД Пскова, информация о происшествии поступила в 15.45 23 января.

По предварительной информации, на Рижском проспекте у дома 14 водитель автобуса, следующего по маршруту 3, мужчина 1978 года рождения, совершил наезд на молодого человека 1998 года рождения.

По словам очевидцев, он бежал к автобусу, который уже закрыл двери и начал движение. Молодой человек поскользнулся и, падая, ударился головой об автобус, его нога попала под колесо.

Пострадавший доставлен в больницу с травмами.

«Парень бежал и поскользнулся, упав, ударился головой и ровно вдоль поребрика под автобус, а автобус в это время уже начал движение. Водитель молодец, среагировал быстро. Да и пассажиры сработали и медики оперативно. Парня жалко», - сообщил один из очевидцев в социальной сети.

Фото https://vk.com/ghest_pskov