←   ПЛН
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
LADA с выгодой до 65 000 рублей
дешевые автомобили топ-10
загадочные маневры
137 несчастных пешеходов
смертельное дтп на Рижском
новый маршрут автобуса №112
как рулить в гололед
январский проездной дешевле
пустые обещания
ещё АвтоМир / Происшествия / ДТП 18.01.2018 08:482 «БМВ» вылетел в кювет на трассе в Плюсском районе, водитель погиб 23.01.2018 19:129 Поскользнувшийся и попавший под автобус в Пскове молодой человек находился в состоянии наркотического опьянения 23.01.2018 17:5717 В Пскове мужчина поскользнулся и попал под автобус 23.01.2018 09:290 На трассе в Пушкиногорском районе пьяный водитель на «ВАЗе» врезался в «Тойоту» 22.01.2018 15:001 В Невельском районе неустановленный водитель врезался в силовое барьерное ограждение, пострадала девушка 22.01.2018 14:570 Пьяный мужчина на «Рено» съехал в кювет на дороге в Печорском районе и опрокинулся
 
 
 
 
 
АвтоМир / Происшествия / ДТП

В Пскове мужчина поскользнулся и попал под автобус

23.01.2018 17:57|ПсковКомментариев: 18

В Пскове мужчина поскользнулся и попал под автобус. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ГИБДД Пскова, информация о происшествии поступила в 15.45 23 января.

По предварительной информации, на Рижском проспекте у дома 14 водитель автобуса, следующего по маршруту 3, мужчина 1978 года рождения, совершил наезд на молодого человека 1998 года рождения.

По словам очевидцев, он бежал к автобусу, который уже закрыл двери и начал движение. Молодой человек поскользнулся и, падая, ударился головой об автобус, его нога попала под колесо.

Пострадавший доставлен в больницу с травмами.

«Парень бежал и поскользнулся, упав, ударился головой и ровно вдоль поребрика под автобус, а автобус в это время уже начал движение. Водитель молодец, среагировал быстро. Да и пассажиры сработали и медики оперативно. Парня жалко», - сообщил один из очевидцев в социальной сети.

Фото https://vk.com/ghest_pskov

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 18Версия для печати
опрос
Помогает ли вам наклейка «Ш» (шипованная резина)?
В опросе приняло участие 972 человека
Лента новостей
Последние новости
Сегодня на дорогах
23.01.2018, 19:129 Поскользнувшийся и попавший под автобус в Пскове молодой человек находился в состоянии наркотического опьянения 23.01.2018, 17:5718 В Пскове мужчина поскользнулся и попал под автобус 23.01.2018, 17:390 Рейтинг автошкол предложено составить в Псковской области 23.01.2018, 17:230 В Псковской области усилят меры по обеспечению безопасности дорожного движения в преддверии начала туристического сезона
23.01.2018, 16:384 Александр Васильев передал Михаилу Ведерникову «Карту убитых дорог» Псковской области 23.01.2018, 14:501 Мобильный комплекс фотовидеофиксации работает сегодня в Пскове у моста Невского 23.01.2018, 11:381 В Пскове задержали пьяного водителя «ВАЗа» 23.01.2018, 11:048 Александр Васильев: Стратегия безопасности дорожного движения - это комплексный подход к вопросу снижения аварийности
23.01.2018, 11:014 В Псковской области вышли на линию восемь новых школьных автобусов 23.01.2018, 09:5910 В Пскове инспекторам ДПС помогают студенты 23.01.2018, 09:290 На трассе в Пушкиногорском районе пьяный водитель на «ВАЗе» врезался в «Тойоту» 22.01.2018, 16:533 25 и 26 января будет закрыто движение по Комсомольскому переулку в Пскове
22.01.2018, 15:001 В Невельском районе неустановленный водитель врезался в силовое барьерное ограждение, пострадала девушка 22.01.2018, 14:570 Пьяный мужчина на «Рено» съехал в кювет на дороге в Печорском районе и опрокинулся 22.01.2018, 14:364 Стратегию безопасности дорожного движения на период до 2024 года утвердил Медведев 22.01.2018, 14:062 Правительственная комиссия одобрила законопроект, согласно которому штрафы за нарушение ПДД будут направляться в дорожные фонды субъектов РФ
22.01.2018, 11:2629 Исполнение контракта по нанесению дорожной разметки в Пскове просит проверить администрацию города депутат Олег Брячак 22.01.2018, 10:240 Великолучанка обратилась за медпомощью две недели спустя после ДТП 22.01.2018, 09:071 Два автомобиля съехали в кювет на одном участке трассы Р-23 в Стругокрасненском районе 22.01.2018, 08:580 В Печорах сбили пешехода
22.01.2018, 08:131 Росавтодор намерен отремонтировать федеральные трассы к концу 2018 года 21.01.2018, 08:560 Пешеход попал под колеса легкового автомобиля ночью в Печорах 20.01.2018, 17:2719 Женщина-водитель и ее пассажир погибли после падения автомобиля в ручей в Струго-Красненском районе 20.01.2018, 13:007 В Пскове задержали женщину, пытавшуюся украсть спиртное с прилавка
20.01.2018, 12:5711 Интерактив: Вместо дороги - опасная каша 20.01.2018, 10:4314 Пскович отсудил у дорожной организации деньги за яму на дороге 19.01.2018, 16:369 Минус один кирпич. Нововведение на площади Ленина 19.01.2018, 15:394 Не занимать парковочные места для лиц с ограниченными возможностями просят псковских автомобилистов
19.01.2018, 14:173 В Островском районе задержали пьяного водителя мопеда 19.01.2018, 13:422 На великолукском путепроводе завершили монтаж правого пролета. ФОТО 19.01.2018, 13:077 В рамках проекта «О дорога X» псковичи пожаловались на колдобины по ул. Новоселов 19.01.2018, 12:583 ДТП сильно затрудняет движение на площади Ленина в Пскове
19.01.2018, 11:297 Пскович взял в лизинг «Лексус» за 6,4 млн рублей, продал его за 3 млн и инсценировал угон, чтобы получить страховку 19.01.2018, 11:092 На автодороге Петербург-Псков вводится ограничение движения в связи с ремонтом моста через Плюссу 19.01.2018, 10:161 Псковский дальнобойщик скончался после ДТП в Тверской области 19.01.2018, 09:253 Установлен водитель, который утром 18 января сбил на пешеходном переходе в Великих Луках женщину и скрылся
19.01.2018, 09:155 В связи с раздачей святой воды в центре Великих Лук ограничено движение транспорта 19.01.2018, 08:561 В Невеле автоледи на «Киа» не справилась с управлением и угодила в кювет 19.01.2018, 08:490 В псковском гараже горел «ВАЗ» 18.01.2018, 20:291 За последнюю неделю псковские спасатели 12 раз выезжали для оказания помощи по ликвидации последствий ДТП
18.01.2018, 19:308 Управляющая компания выплатила псковичке, чей припаркованный автомобиль повредил упавший с крыши кабель, 15 тысяч рублей 18.01.2018, 13:110 В Великих Луках ищут водителя вишневой иномарки, который сбил женщину и скрылся 18.01.2018, 12:023 Улица Спегальского и Комиссаровский переулок закрыты для движения автотранспорта 18.01.2018, 10:383 В Палкино Mitsubishi совершил наезд на 80-летнюю старушку, сдавая назад
18.01.2018, 10:370 Мобильный комплекс фотовидеофиксации КРИС-П работает сегодня в Пскове на Крестовском шоссе 18.01.2018, 09:403 За дачу взятки сотруднику ГИБДД псковскую автошколу оштрафовали на полмиллиона рублей 18.01.2018, 08:482 «БМВ» вылетел в кювет на трассе в Плюсском районе, водитель погиб 18.01.2018, 08:101 Госавтоинспекции предложили изменить экзаменационные билеты
17.01.2018, 22:274 Автомобиль - не роскошь, а... новый кредит? 17.01.2018, 21:4165 В Пскове автоледи чуть не сбила женщину с ребенком на пешеходном переходе, а потом ударила ее 17.01.2018, 18:205 На Музейном и Комсомольском переулках продолжают менять инженерные сети 17.01.2018, 17:554 Псковичам советуют не разговаривать по телефону, переходя проезжую часть
17.01.2018, 17:472 Власти Псковской области приняли меры для бесперебойного автобусного обслуживания в районах 17.01.2018, 17:400 Движение затруднено на улице Яна Фабрициуса из-за ДТП с участием рейсового автобуса 17.01.2018, 14:501 Мобильный комплекс фотовидеофиксации замечен сегодня на Инженерной 17.01.2018, 13:2813 В Госдуму внесен законопроект об увеличении штрафа за отсутствие полиса ОСАГО в 6 раз
17.01.2018, 13:140 Участок улицы Свердлова от ул. К. Маркса до ул. Воровского в Пскове все еще закрыт для движения автотранспорта 17.01.2018, 10:030 В Невеле неизвестный водитель на «семерке» врезался в жилой дом 17.01.2018, 09:489 Пьяная великолучанка угнала такси и врезалась в столб 17.01.2018, 09:374 В Пскове «Ниссан» сбил женщину
17.01.2018, 08:162 Светофор не работает на перекрестке Октябрьского проспекта и улицы Кузнецкой в Пскове 16.01.2018, 21:4058 В Пскове может появиться новая развязка на пересечении улиц Труда и Леона Поземского 16.01.2018, 20:4011 Интерактив: неадекватный водитель в районе Крестов 16.01.2018, 16:453 Подъезды к строящемуся Перинатальному центру в Пскове будут восстановлены за счет подрядной организации
16.01.2018, 16:001 На участке ул. Свердлова от ул. Советской до Октябрьского проспекта продолжаются работы по замене инженерных сетей 16.01.2018, 12:321 Движение по ул. Свердлова от Октябрьского проспекта до ул. К. Маркса осуществляется по тупиковой схеме 16.01.2018, 12:010 Чтобы продать автомобиль, великолучанину пришлось погасить 35 штрафов на общую сумму более 42 тысяч рублей 16.01.2018, 11:541 На участке ул. Свердлова от ул. Калинина до Советской завершаются работы по устройству основания под проезжую часть
16.01.2018, 11:490 Мобильный комплекс фотовидеофиксации работает сегодня в Пскове на Юбилейной 16.01.2018, 11:474 Автомобили LADA с выгодой до 65 000 рублей можно приобрести в автосалоне Псков-Лада 16.01.2018, 11:070 Белый «Фольксваген Транспортер» угнали в Великих Луках 16.01.2018, 10:301 Житель Красногородска повторно сел за руль пьяным и был задержан сотрудниками ГИБДД
16.01.2018, 09:5217 Заранее притормаживать возле пешеходных переходов просят псковских водителей 16.01.2018, 09:243 Продолжаются поиски очевидцев смертельного ДТП на Рижском проспекте 16.01.2018, 09:060 Водитель «Дэу Матиз» погиб в ДТП на трассе в Островском районе 16.01.2018, 08:493 Женщина не позаботилась о фликере и попала под фуру в Великолукском районе
15.01.2018, 17:455 Интерактив: паркуюсь, как… 15.01.2018, 16:060 Белый KIA Rio угнали в Невеле 15.01.2018, 15:205 Виктор Остренко призвал школьников Печорского района «стать заметнее» 15.01.2018, 15:020 Мобильный комплекс фотовидеофиксации работает сегодня на Ипподромной
© Псковская Лента Новостей, 2000-2017

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)

Информация, размещенная на сайте, предназначена для лиц, достигших 18-летнего возраста

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+
8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Реклама на сайте
(8112) 57-71-24
reklama@pln-pskov.ru
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru