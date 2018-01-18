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Поскользнувшийся и попавший под автобус в Пскове молодой человек находился в состоянии наркотического опьянения

Поскользнувшийся и попавший под автобус в Пскове молодой человек находился в состоянии наркотического опьянения. Данную информацию Псковской Ленте Новостей подтвердили несколько информированных источников со ссылкой на диагноз, поставленный в медицинском учреждении.

Основной диагноз пострадавшего: закрытый перелом обеих ступней.

Как сообщалось ранее, по предварительной информации 23 января в 15.45, на Рижском проспекте у дома 14 водитель автобуса, следующего по маршруту №3, мужчина 1978 года рождения, совершил наезд на молодого человека 1998 года рождения.

По словам очевидцев, молодой человек бежал к автобусу, который уже закрыл двери и начал движение. Он поскользнулся и, падая, ударился головой об автобус, его ноги попала под колесо.

Пострадавший госпитализирован.

«Парень бежал и поскользнулся, упав, ударился головой и ровно вдоль поребрика под автобус, а автобус в это время уже начал движение. Водитель молодец, среагировал быстро. Да и пассажиры сработали и медики оперативно. Парня жалко», - сообщил один из очевидцев в социальной сети.