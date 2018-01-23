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Водитель «Лады» сбил пешехода в Локне

В 18.50 25 января произошло ДТП на улице Красноармейской в поселке Локня с участием легкового автомобиля и пешехода. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, у дома 3/2 молодой человек 1987 года рождения за рулем автомашины «Лада Ларгус» совершил наезд на мужчину 1971 года рождения, который двигался по краю проезжей части в попутном направлении.

Пешеход с травмами доставлен в Бежаницкую межрайонную больницу. Для ликвидации ДТП привлекалась 1 единица техники, 3 человека.