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Водитель мопеда не справился с управлением и упал в куньинской деревне Волково

25 января в 16.30 в деревне Волково в Куньинском районе водитель мопеда «Альфа» - молодой человек 1989 года рождения, не справился с управлением и совершил падение. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в УГИБДД УМВД России по Псковской области, в результате ДТП водитель мопеда с полученными травмами самостоятельно обратился за медицинской помощью в лечебное учреждение.

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Всего за 25 января на дорогах Псковской области зарегистрировано 2 ДТП, в которых 2 человека получили ранения различной степени тяжести.

Задержано 3 водителя в нетрезвом состоянии.