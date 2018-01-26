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Шесть пассажиров туристического автобуса пострадали в ДТП в Островском районе

ДТП с участием туристического автобуса произошло в Островском районе сегодня, 29 января, в 7.36. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, в районе населенного пункта Тележники туристический автобус МАN, в котором находилось около 20 человек, съехал в кювет и опрокинулся набок. Известно, что автобус следовал из Санкт-Петербурга в Литву.

По данным «Пятого канала», в салоне автобуса в момент аварии находились 19 человек: граждане России, Украины, Латвии и Литвы.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, в результате ДТП пострадало 6 человек. И них пятеро получили ссадины и ушибы, им оказана помощь на месте. Еще один пассажир, женщина, госпитализирована в Островскую межрайонную больницу с ушибом грудной клетки и сотрясением головного мозга.

В 9.40 16 пассажиров убыли в город Даугавпилс на автобусе «Neoplan», направленного из Острова. Между тем, водители туристического автобуса МАN остались на месте ДТП.