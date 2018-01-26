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В Опочке «Газель» наехала на пешехода, лежащего на проезжей части

27 января в 06.30 в Опочке у дома №18 по улице Романенко водитель автомобиля «Газель» - мужчина 1987 года рождения - совершил наезд на пешехода - мужчину 1972 года рождения, который лежал на проезжей части дороги и при этом создал помеху для движения транспортных средств.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Псковской области, в результате ДТП пешеход с полученными травмами госпитализирован.

26 января в 07.50 в Печорах у дома №1 по улице Каштановой водитель автомобиля «Ниссан Альмера» - мужчина 1969 года рождения - совершил наезд на пешехода - женщину 1961 года рождения, которая переходила проезжую часть дороги по линии тротуара. В результате ДТП пешеход с полученными травмами госпитализирована в Печорскую ЦРБ.

27 января в 09.55 в Псковском районе на 201-м км автодороги Новгород - Псков водитель автомобиля ВАЗ-2114 - девушка 1992 года рождения - не справилась с управлением, съехала в кювет, где совершила наезд на пешехода – молодого человека 1988 года рождения, после чего врезалась в стоящий автомобиль ВАЗ-2106, а затем опрокинулась. В результате ДТП водитель и пешеход получили незначительные травмы, не госпитализированы.