АвтоМир / Происшествия / ДТП

В Локнянском районе женщина за рулем «Шевроле» врезалась в перила моста и опрокинулась

За 26, 27 и 28 января на территории Псковской области зарегистрировано 10 ДТП, в которых 14 человек получили ранения различной степени тяжести. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Псковской области, задержаны 22 водителя в нетрезвом состоянии.

26 января в 18.00 в Себежском районе на 76-м км автодороги Опочка - Дубровка до границы с Республикой Беларусь водитель автомобиля «Шевроле Лачетти» - девушка 1988 года рождения - выбрала небезопасный скоростной режим, не справилась с управлением, совершила съезд в левый придорожный кювет по ходу своего движения и опрокинулась. В результате ДТП водитель и пассажирки 1953 и 1986 годов рождения с полученными травмами госпитализированы.

27 января в 03.00 в Островском районе на 360-м км автодороги Санкт-Петербург - Невель водитель автомобиля «Мерседес Спринтер» - мужчина 1981 года рождения - выбрал небезопасный скоростной режим, не справился с управлением, совершил съезд с дороги и наезд на световую опору ЛЭП. В результате ДТП пассажирка 1997 года рождения с полученными травмами госпитализирована в ГБУЗ «Островская МБ».

В этот же день в 07.00 в Псковском районе на 3-м км автодороги Неелово - Кудина Гора водитель автомобиля «Шкода Октавия» - мужчина 1976 года рождения, не справился с управлением, съехал в кювет и совершил наезд на дерево. В результате ДТП водитель с полученными травмами госпитализирован в ГБУЗ «Псковская областная клиническая больница».

В Локнянском районе в 11.55 на 257-м км автодороги Шимск - Старая Русса - Локня - Невель водитель автомобиля «Шевроле Авео» - женщина 1966 года рождения - не справилась с управлением, совершила столкновение с перилами железобетонного моста, после чего совершила опрокидывание в левый кювет по ходу движения. В результате ДПТ водитель с полученными травмами госпитализирована в ГБУЗ «Великолукская ГБ».

В Островском районе в 21.10 на 366-м км автодороги Санкт-Петербург - Псков - Пустошка - Невель до границы с Республикой Беларусь водитель автомобиля «Ауди А4» - мужчина 1987 года рождения - выбрал небезопасный скоростной режим, не справился с управлением, в следствии чего автомобиль занесло и он совершил выезд на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем ВАЗ-21053 под управлением молодого человека 1990 года рождения. В результате ДТП пассажирка ВАЗа 1988 года рождения получила незначительные травмы, не госпитализирована.

28 января в 13.30 в Бежаницком районе на 45-м км автодороги Пушкинские Горы - Локня водитель автомобиля «Ауди А6» - молодой человек 1991 года рождения - не справился с управлением, совершил съезд в придорожную канаву по ходу движения и опрокинулся. В результате ДТП пассажиры - молодой человек 1991 года рождения и девушка 2000 года рождения с полученными травмами госпитализированы.