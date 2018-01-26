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Три человека пострадали в ДТП на трассе в Пустошкинском районе

29 января в 9.13 на 550-м км трассы «Москва-Рига» в Пустошкинском районе произошло ДТП с участием двух иномарок. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, женщина 1969 года рождения за рулем «Пежо 206» не выбрала безопасную скорость движения, не справилась с управлением и в результате заноса выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с автомобилем «Киа Рио» под управлением мужчины 1962 года рождения.

В результате аварии пострадали пассажир и водитель «Киа», а также водитель «Пежо».

В этот же день в 17.00 на 270-м км автодороги Шимск - Невель в Новосокольническом районе водитель автомобиля «Хендай Портер» - мужчина 1966 года рождения, совершая обгон попутного транспортного средства, выехал на полосу встречного движение, где совершил столкновение с автомобилем «Шевроле Ланос». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, за рулем «Ланоса» находился мужчина 1992 года рождения. В результате аварии оба водителя получили травмы.