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На улице Алтаева в Пскове пенсионерка попала под колеса «Форда»

За 30 января на территории Псковской области зарегистрировано два ДТП, в которых два человека получили ранения различной степени тяжести. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Псковской области, задержаны двое водителей в нетрезвом состоянии.

Так, в 08.45 в Пскове у дома №22 по улице Алтаева водитель автомобиля «Форд Фьюжен» - мужчина 1954 года рождения - совершил наезд на пешехода - женщину 1954 года рождения, которая переходила проезжую часть дороги вне пешеходного перехода.

В результате ДТП пешеход с полученными травмами госпитализирована в ГБУЗ «Псковская городская больница».