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В Стругах Красных водитель «Опеля» не пропустил «Форд», погибла пассажирка

31 января в 12.40 в Стругах Красных на пересечении ул. Кольцевой и ул. Крестьянской произошло смертельное ДТП. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, водитель автомобиля «Опель Зафира» 1956 года рождения двигался по второстепенной дороге и при выезде на главную не пропустил автомобиль «Форд Транзит» под управлением мужчины 1962 года рождения.

В результате столкновения пассажирка «Опеля» 1963 года рождения погибла на месте. Мужчина 1927 года рождения доставлен в ЦРБ с ушибами, женщина 1977 года рождения и водитель «Опеля» получили незначительные травмы, не госпитализированы.