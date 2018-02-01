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Мальчик пострадал в ДТП на дороге Псков - Гдов

В 12.10 3 февраля произошло ДТП на 21-м км автодороги Псков - Гдов. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, женщина 1985 года рождения за рулем автомашины ВАЗ-21104 не обеспечила безопасную скорость движения, не справилась с управлением и совершила съезд в кювет с дальнейшим опрокидыванием.

В результате ДТП водитель пострадала, но госпитализации не потребовалось. Пассажир - мальчик 2009 года рождения - с травмами доставлен в детскую областную больницу.