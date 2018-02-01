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В Дедовичском районе столкнулись «Купава» и «КАМАЗ»

2 февраля в 13.30 на 56-м км автодороги Порхов - Успенье в деревне Сорокино Дедовичского района водитель автофургона «Купава-673100» - мужчина 1983 года рождения - выбрал небезопасный скоростной режим, не справился с управлением, вследствие чего автомобиль вынесло на встречную полосу движения, где произошло столкновение с двигавшимся во встречном направлении автомобилем «КАМАЗ-65117-62» с прицепом под управлением мужчины 1973 года рождения.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Псковской области, в результате ДТП водитель «Купавы» с полученными травмами госпитализирован в районную больницу п. Дедовичи.

Всего за 2, 3 и 4 февраля на территории Псковской области зарегистрированы 2 ДТП, в которых 3 человека получил ранения различной степени тяжести. Задержан 21 водитель в нетрезвом состоянии.