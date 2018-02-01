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Водитель «Лады» врезался в припаркованный грузовик на трассе в Невельском районе

В 11.45 6 февраля произошло ДТП на 196-м км трассы Р-23 в Плюсском районе с участием легкового и грузового автомобилей. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, мужчина 1957 года рождения за рулем КАМАЗа с полуприцепом не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и совершил касательное столкновение с двигавшимся во встречном направлении автомобилем «Хендай», которым управлял мужчина 1964 года рождения. После столкновения КАМАЗ съехал в правый кювет. В результате ДТП пострадал водитель КАМАЗа, не госпитализирован.

Также в 11.45 на 534-м км трассы Р-23 в Невельском районе водитель «Лады Калины» 1993 года рождения совершил наезд на припаркованный на обочине грузовик «Рено Премиум» с полуприцепом. В результате ДТП пострадал водитель «Лады», не госпитализирован.