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Водитель маршрутки при обгоне столкнулся с «Грейт Вол» в Великих Луках, пострадал 1 человек

В 19.35 8 февраля произошло ДТП на улице Дружбы в городе Великие Луки с участием двух легковых автомобилей. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, у дома 30 мужчина 1978 года рождения за рулем автомашины ГАЗ 322132, совершая обгон, выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем «Грейт Вол».

В результате ДТП пострадала женщина 1982 года рождения - водитель легкового автомобиля.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ГИБДД г. Великие Луки, «Газель» является маршрутным такси, но на момент аварии в нем не было пассажиров.

По информации сотрудников ДПС, женщина была доставлена в больницу. Автомобилисты были трезвы. Виновник аварии пояснил, что при обгоне не справился с управлением из-за скользкой дороги.