Автоледи отделалась ушибами после лобового столкновения с микроавтобусом в Великолукском районе

В Великолукском районе автоледи совершила лобовое столкновение с микроавтобусом. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ОГИБДД МО МВД «Великолукский», 9 февраля в 14:50 на 286 км автодороги Шимск-Великие Луки женщина 1983 года рождения, управляя автомобилем «Шевроле Нива» превысила скоростной режим и не учла погодные условия. В результате она выехала на встречную полосу, где совершила столкновение с микроавтобусом «Пежо боксер».
Иномаркой управлял житель Локнянского района 1967 года рождения. В результате аварии женщина получила ушибы.