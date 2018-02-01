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Пожилую женщину с ребенком сбил водитель «Фольксвагена» на светофоре в Великих Луках

В 18.26 12 февраля произошло ДТП на улице Ставского в городе Великие Луки с участием легкового автомобиля и пешеходов.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, на регулируемом пешеходном переходе водитель 1956 года рождения за рулем автомашины «Фольксваген Гольф» при повороте налево на разрешающий сигнал светофора совершил наезд на пешеходов - женщину 1949 года рождения и девочку 2013 года рождения, которые переходили проезжую часть на зеленый свет.

Пешеходы получили ушибы, не госпитализированы.

В 17.35 12 февраля у дома 41 на улице Коммунальной в городе Пскове водитель автомашины «Ниссан» - женщина 1976 года рождения - совершила наезд на пешехода - женщину 1979 года рождения, которая двигалась по тротуару. Пешеход получила травму колена, не госпитализирована.