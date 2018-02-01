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Три автомобиля столкнулись на пересечении улиц Юбилейной и Кузбасской дивизии в Пскове

В 19.20 13 февраля произошло ДТП на перекрестке улиц Юбилейной и Кузбасской дивизии в Пскове с участием трех легковых автомобилей. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, у дома 93 по улице Юбилейной водитель автомашины «Чери» - мужчина 1989 года рождения - на регулируемом перекрестке при движении на запрещающий сигнал светофора столкнулся с ВАЗ-2115 под управлением молодого человека 1991 года рождения и автомобилем ВАЗ-2114.

В ДТП пострадала пассажирка ВАЗ-2115, она получила ушибы, не госпитализирована.