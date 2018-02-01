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В Великих Луках автомобиль сбил ребенка на Октябрьском проспекте

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Псковской области, в 17:30 поступило сообщение о происшествии по адресу Великие Луки, Октябрьский проспект. Автомобиль совершил наезд на пешехода. Для ликвидации ДТП привлекались 1 единица техники, 4 человека.

Как сообщает портал iLuki.ru со ссылкой на источники в ГИБДД, обстоятельства таковы: в правой полосе поток автомобилей стоял, в левой полосе движение уже начиналось. 10-летний ребенок начал перебегать дорогу и ехавшая в левой полосе «Ауди-100» сбила его. По имеющейся на данный момент информации, водитель иномарки, мужчина 1982 года рождения, мальчика не видел, он почувствовал удар в заднюю часть автомобиля и сразу остановился.

Предварительный диагноз медиков: ушибы, перелом голени под вопросом.

Напоминаем, телефон экстренного вызова службы спасения - 112. Единый телефон доверия ГУ МЧС России по Псковской области 8(8112)79-99-99.