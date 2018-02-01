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В Великих Луках произошло ДТП с участием нетрезвого водителя

Спасательные подразделения Псковской области принимали участие в ликвидации ДТП в Великих Луках. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГО МЧС в 20:17 17 февраля 2018 года поступило сообщение о ДТП по адресу Великие Луки, перекресток улиц Гоголя и улицы Дружбы с участием двух легковых автомобилей. Для ликвидации ДТП привлекались 1 единица техники, 4 человека

Портал iluki.ru дополняет эту информацию. По версии издания, водитель автомобиля «Хендай», мужчина 1982 года рождения, при повороте налево не уступил дорогу «Москвичу». В результате аварии медицинская помощь потребовалась отцу водителя «Москвича», 1965 года рождения. По предварительным данным, пассажир получил ушибы.

Как рассказали журналистам сотрудники ГИБДД, водитель «Хендая» отказался от прохождения медицинского освидетельствования на алкогольное и наркотическое опьянение.