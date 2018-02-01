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Три человека пострадали в ДТП на трассе Псков - Изборск

17 февраля в 07.30 на 17-м км автодороги Псков - Изборск в Псковском районе водитель автомашины «Пежо Боксер» не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где совершил столкновение с «Дэу Нексия», после чего съехал в кювет. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, в результате ДТП пострадали водитель «Пежо» 1977 года рождения и два пассажира «Пежо»: мужчина 1985 года рождения и женщина 1984 года рождения.

В 08.40 на 251-м км трассы Р-23 в Стругокрасненском районе водитель автомашины «Вольво» 1990 года рождения не выбрал безопасную дистанцию до впереди движущегося автомобиля «Пежо 407». В результате столкновения пострадал пассажир «Пежо» 1988 года рождения, госпитализирован.

В 09.30 на 20-м км автодороги Псков - Изборск в Псковском районе водитель автомашины «Фольксваген Гольф» 1965 года рождения при обгоне не обеспечила безопасный боковой интервал до грузового автомобиля «Мерседес Бенц» с полуприцепом и совершила с ним столкновение. В итоге «Гольф» съехал в кювет.

В 20.10 на улице Гоголя в городе Великие Луки водитель автомашины «Хендай Солярис» 1982 года рождения без водительских прав при повороте налево не уступил дорогу автомобилю «Москвич» под управлением молодого человека 1988 года рождения. В результате пострадал водитель «Москвича».

В 18.10 18 февраля на 2-м км автодороги Порхов - Успенье в Порховском районе водитель автомашины ВАЗ-2112 1996 года рождения при обгоне с правой обочины не убедился в безопасности маневра и совершил столкновение со встречной автомашиной «Лада Ларгус». Пострадал пассажир ВАЗа 2001 года рождения, госпитализирован.