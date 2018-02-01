Подросток сбит в Пскове на улице Кузбасской дивизии

Пешеход сбит в Пскове на улице Кузбасской дивизии. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ГИБДД Пскова, наезд произошел 19 февраля у дома 38.
По предварительной информации, водитель автомашины «Опель Вектра», мужчина 1994 года рождения, совершил наезд на мальчика 2005 года рождения, переходившего дорогу по регулируемому переходу на запрещающий сигнал светофора.
Пострадавший доставлен в детскую областную больницу с диагнозом закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушиб мягких тканей головы, перелом правой берцовой кости.
Водитель трезвый.
По факту ДТП проводится административное расследование. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.