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ДТП на улице Труда затрудняет движение в центр Пскова

ДТП на улице Труда в Пскове затрудняет движение в сторону центра города. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, авария произошла за светофором около школы №12.

Столкнулись «Рено Дастер» и «БМВ». Машины получили серьезные технические повреждения, водителям приходится их объезжать, движение по улице Труда затруднено. По предварительной информации, один из водителей выехал на полосу встречного движения.

Еще одно ДТП произошло в сторону Запсковья на пересечении улицы Труда и Первомайской. Движение затруднено.