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4 человека погибли и 33 были ранены на дорогах в Куньинском районе в 2017 году

На территории Куньинского района в 2017 году зафиксировано 22 дорожно-транспортных происшествия, в результате которых погибли 4 человека, ранения получили 33, из них 2 ребенка. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ОГИБДД МО МВД «Великолукский».

Из общего количества зарегистрированных дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими 19 произошли на автодорогах, в результате данных происшествий 4 человека погибли и 14 получили ранения.

По вине водителей совершено 20 ДТП (4 погибли, 31 ранен), 3 ДТП совершено водителями, находившимися в состоянии алкогольного опьянения, в результате данного происшествия 1 человек погиб и 4 получили ранения.

Наиболее аварийными днями недели сотрудники ГИБДД считают среду, пятницу и понедельник. В эти дни произошло наибольшее количество ДТП, в результате которых 3 человека погибли и 25 получили ранения, из них трое детей.