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АвтоМир / Происшествия / ДТП

24 раза за неделю псковские спасатели выезжали на ДТП

22.02.2018 10:00|ПсковКомментариев: 0

С 15 по 21 февраля пожарные и спасательные подразделения Псковской области 24 раза выезжали для оказания помощи по ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий, в результате которых погиб один человек, пострадало - 13. В четырех случаях выезд был связан с реагированием на ДТП с участием пешехода, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области. 

При реагировании на ДТП подразделения ГУ МЧС проводят работы различной степени сложности. Довольно трудоемким процессом является деблокирование людей, оказавшихся зажатыми в искореженных от ударов машинах. Работы проводятся с использованием гидравлического инструмента «Спрут», гидравлических ножниц. За указанный период деблокирование не производилось.

Одному травмированному гражданину была оказана доврачебная помощь, после чего пострадавший был передан медицинским работникам. Один раз осуществлялась стабилизация транспортного средства, ликвидация вторичных факторов и тушение автомобиля не производилось. При каждом реагировании проводился сбор данных и уточнение информации. 

Теги: #ГУ МЧС Псковской области #ДТП
Источник: Псковская Лента Новостей
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