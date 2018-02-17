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На трассе в Псковском районе автобус с пассажирами попал в аварию

Ночью 26 февраля на 264-м км трассы Санкт-Петербург - Невель вблизи деревни Подборовье произошла авария с участием автобуса и легкового автомобиля. Как стало известно Псковской Ленты Новостей, водитель легкового автомобиля «Пежо» при обгоне совершил столкновение с автобусом «Неоплан», двигавшемся по маршруту «Бежаницы - Санкт-Петебург».

Пострадавших нет, транспортные средства получили незначительные повреждения.

На место аварии прибыл другой автобус, который доставил пассажиров в Санкт-Петербург.