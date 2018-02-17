АвтоМир / Происшествия / ДТП

Из-за несоблюдения дистанции мост 50-летия Октября в Пскове стоял в пробке утром 26 февраля

Из-за несоблюдения дистанции мост 50-летия Октября в Пскове стоял в пробке утром 26 февраля. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ГИБДД Пскова, в 8.40 два автомобиля столкнулись на мосту.

Водитель «Опеля», мужчина 1977 года рождения, при движении в попутном направлении не выбрал безопасную дистанцию до впереди идущего транспортного средства и совершил столкновение с автомашиной «Ниссан» под управлением мужчины 1990 года рождения. «Ниссан» развернуло от столкновения.

Пострадавших нет. Автомобили получили технические повреждения. В результате столкновения было затруднено движение в сторону пл. Героев-Десантников.