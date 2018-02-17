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Женщина получила незначительные травмы в результате ДТП напротив «Максимуса»

3 ДТП зафиксировано на дорогах Псковской области в период с 22 по 25 февраля. Три человека получили травмы разной степени тяжести. Задержано 28 водителей в нетрезвом состоянии.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в УГИБДД УМВД России по Псковской области, 22 февраля в 7.30 в деревне Мальково Себежского района водитель Audi-80, мужчина 1980 года рождения, при проезде нерегулируемого перекрестка не уступил дорогу транспортному средству, пользующемуся преимуществом, и совершил столкновение с МАН TGX 18.440 с полуприцепом KUPAVA 9300 WO под управлением мужчины 1973 года рождения. В результате ДТП водитель Audi получил незначительные травмы, не госпитализирован.

23 февраля в 11.40 в Пскове у дома №39 по Октябрьскому проспекту водитель Mercedes-Benz Vito, мужчина 1986 года рождения, не справился с управлением и совершил наезд на пешехода – женщину 1954 года рождения, после чего совершил наезд на дорожный знак 6.16 «Стоп». В результате ДТП пешеход получила незначительные травмы, не госпитализирована.

25 февраля в 19.50 в Пскове у дома №54 по улице Коммунальной водитель автомобиля ВАЗ-21150, молодой человек 1998 года рождения, на регулируемом перекрестке при движении на разрешающий сигнал светофора, осуществляя поворот налево, совершил столкновение с автомобилем Hyundai Solaris под управлением молодого человека 1997 года рождения, который двигался во встречном направлении прямо. В результате ДТП пассажир ВАЗа, девушка 1998 года рождения, получила незначительные травмы, не госпитализирована.