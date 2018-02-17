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Полиция ищет свидетелей столкновения автомашин на перекрестке улиц Западной и Коммунальной

Полиция ищет свидетелей столкновения двух автомашин на Завеличье. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ГИБДД Пскова, 25 февраля в 19.46 в Пскове на перекрестке улиц Западной и Коммунальной произошло ДТП. У дома № 54 по Коммунальной столкнулись ВАЗ-21150 и «Хендай Солярис».

Водитель ВАЗа на регулируемом перекрестке при движении на разрешающий сигнал светофора, осуществляя поворот налево, совершил столкновение с «Хендаем».

В результате аварии пострадала пассажирка «ВАЗа» 1998 года рождения, не госпитализирована.

Очевидцев данного происшествия просят обратиться в полицию по телефону 29-25-83.