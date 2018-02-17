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К году ограничения свободы приговорили псковича за причинение тяжкого вреда здоровья по неосторожности

Житель Пскова приговорен к наказанию в виде ограничения свободы за нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим автомобилем, повлекшего по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека (ст. 264 ч. 1 УК РФ)

Прокуратурой Печорского района поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении 23-летнего жителя города Пскова.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в районной прокуратуре, приговором Печорского районного суда он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим автомобилем, повлекшего по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

В суде установлено, что 25 мая 2017 года около 11.00 мужчина, управляя технически исправным грузовым автомобилем марки Hino Ranger, на 20 км автодороги Неелово - Кудина Гора - Печоры в Печорском районе на закругленном участке дороги выехал на встречную полосу движения, где левой стороной кузова автомобиля совершил столкновение с автомобилем марки «Фольксваген Пассат», в результате чего по неосторожности причинил водителю легкового автомобиля тяжкий вред здоровью.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил ему наказание в виде 1 года ограничения свободы с установлением ограничением в виде запрета выезда за переделы муниципального образования «Город Псков и Псковский район», запрета на изменения места жительства, пребывания без согласия специализированного государственного органа, осуществляющего надзор за отбыванием наказания в виде ограничения свободы, а также обязательной явки 1 раз в месяц в уголовно-исполнительную инспекцию.

Приговор суда не вступил в законную силу.