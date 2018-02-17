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Пассажирка Hyundai получила незначительные травмы в результате ДТП на улице Труда

Пассажирка Hyundai получила незначительные травмы в результате ДТП, произошедшего накануне на улице Труда в Пскове. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Псковской области.

Напомним, вчера в 13.55 у дома №49 по улице Труда в Пскове водитель автомобиля Chevrolet NIVA, мужчина 1952 года рождения, не выбрал безопасную дистанцию до движущегося впереди автомобиля Hyundai Accent под управлением мужчины 1966 года рождения и совершил с ним столкновение. В результате ДТП пассажир Hyundai, женщина 1987 года рождения, получила незначительные травмы, не госпитализирована.

Всего за 1 марта на территории Псковской области зарегистрировано 2 ДТП, в которых 2 человека получили ранения различной степени тяжести.