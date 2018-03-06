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14 нетрезвых водителей задержали 8 марта в Псковской области

За 8 марта на территории Псковской области зарегистрировано 1 ДТП, в котором 1 человек получил ранения различной степени тяжести. Задержано 14 нетрезвых водителей, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Псковской области.

8 марта в 11.00 у дома 11 по Ленинградскому шоссе в г. Пскове водитель автомашины ВАЗ-21103 - молодой человек 1999 года рождения, при выезде на главную дорогу с второстепенной не уступил дорогу автомобилю «Мицубиси Аутлендер» под управлением мужчины 1957 года рождения и совершил столкновение.

В результате ДТП водитель ВАЗ-2110 с полученными травмами госпитализирован в ГБУЗ «Псковская областная клиническая больница».