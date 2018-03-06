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Двух пешеходов сбил водитель «Ниссана» на Октябрьском проспекте в Пскове

12.03.2018 11:33|ПсковКомментариев: 0

За 9 марта на территории Псковской области зарегистрировано 1 ДТП, в котором 2 человека получили ранения различной степени тяжести, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Псковской области.

В 13.05 у дома 48 по Октябрьскому проспекту в городе Пскове водитель автомашины «Ниссан-Кашкай» - мужчина 1959 года рождения, совершил наезд на пешеходов - женщину 1965 года рождения и девушку 1990 года рождения, которые переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП пешеход 1965 года рождения получила незначительные травмы, не госпитализирована,  девушка1990 года рождения с полученными травмами госпитализирована в ГБУЗ «Псковская городская больница».

За прошедшие выходные дни, 10-11 марта, на дорогах Псковской области ДТП не зарегистрировано.

Всего за три дня задержано 27 нетрезвых водителей.

Теги: #ДТП
Источник: Псковская Лента Новостей
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