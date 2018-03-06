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Mazda врезалась в «Урал» с прицепом в Себежском районе

За 15 марта на территории Псковской области зарегистрировано одно ДТП, в котором один человек получил травмы. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Псковской области, вчера в 21.50 в Себежском районе, на 1-м км автодороги Себеж - Сосновый Бор водитель автомобиля Mazda Familia, молодой человек 1990 года рождения, не справился с управлением и совершил наезд на стоящий Урал-4320 с прицепом СЗАП 8355.

В результате ДТП водитель Mazda Familia с полученными травмами госпитализирован.

За минувшие сутки на дорогах региона задержано три нетрезвых водителя.