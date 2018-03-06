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Музыканты группы «Пикник» госпитализированы после серьезного ДТП во Владимирской области

Музыкантов группы «Пикник» доставили в больницу после в ДТП во Владимирской области. Как пишет ТАСС, запланированный на 16 марта концерт коллектива в Рязанской областной филармонии отменили.

«Они попали в аварию. Насколько мы знаем, троих участников группы вместе с лидером госпитализировали. Концерт на сегодня отменен. ДТП произошло во Владимирской области», - сказала директор филармонии Елена Буняшина.

«Произошло ДТП, тяжелое ДТП, причины пока не известны. Автобус с музыкантами попал в ДТП, сейчас у них, по моей информации, достаточно тяжелые травмы», - сказал ТАСС представитель группы Виктор Домбровский.

По данным nation-news.ru, пострадавшие находятся в Центральной районной больнице Гусь-Хрустального - всего пять человек. Они сейчас - в травматологическом отделении. Состояние их оценивается как средней тяжести. В больнице: Леонид Кирнос, Марат Корчемный, Владимир Сафронов, Эдмунд Шклярский, Станислав Шклярский.

Добавим, что ближайшие концерты группы отменяются.