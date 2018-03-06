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АвтоМир / Происшествия / ДТП

Барабанщик группы «Пикник» сломал позвоночник, а вокалист - кости таза в ДТП под Владимиром

16.03.2018 19:18|ПсковКомментариев: 1

Барабанщик ленинградской рок-группы «Пикник» Леонид Кирнос получил перелом позвоночника в ДТП во Владимирской области. Об этом в пятницу, 16 марта, сообщают «Известия».

У вокалиста группы Эдмунда Шклярского и директора коллектива Владимира Сафронова черепно-мозговые травмы. Шклярский, кроме того, получил закрытый перелом костей таза, а Сафронов ушиб грудной клетки, отмечает издание. Бас-гитарист Марат Корчемный и клавишник Станислав Шклярский отделались ушибами.

Медики оценивают состояние пострадавших как стабильное средней степени тяжести.

Ранее сегодня стало известно, что микроавтобус Volkswagen с музыкантами группы «Пикник» попал в ДТП во Владимирской области.

В региональном управлении МЧС сообщили, что в 13.10 получили информацию о столкновении Volkswagen, «КамАЗ» и Honda на 50-м км автодороги Владимир - Тума в Гусь-Хрустальном районе. По предварительным данным, водитель Honda выехал на встречную полосу.

Группа отменила намеченный на сегодня концерт в Рязанской областной филармонии. Как сказал ТАСС представитель «Пикника» Виктор Домбровский, судьба запланированных на ближайшее время концертов будет зависеть от состояния участников. После Рязани группа должна была выступить в Петрозаводске, Мурманске, Калининграде и Астане.

Рок-группа «Пикник» основана в Ленинграде в 1978 году. Известность получила с приходом солиста и гитариста Эдмунда Шклярского в 1981 году. Помимо Шклярского в группе еще три участника - Леонид Кирнос, Станислав Шклярский и Марат Корчемный.

Источник: Псковская Лента Новостей
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