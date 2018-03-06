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Две машины такси столкнулись в Пскове на ул. Юбилейной, есть пострадавшие

Автомобильная авария произошла в Пскове на ул. Юбилейной напротив автобусной остановки между Домом офицеров и дамбой. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, столкнулись автомобили такси, работающих на одну диспетчерскую службу - «333».

По предварительным данным, «Рено Логан» был припаркован, в него на скорости сзади въехал микроавтобус.

На месте работают несколько карет «скорой помощи», полиция, МЧС. В одном из автомобилей на заднем сидении заблокирован пассажир, специалисты пытаются вызволить его.