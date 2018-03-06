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Серьезные травмы получили водитель и пассажир «Рено» в вечернем ДТП с участием такси в Пскове

Серьезные травмы получили водитель и пассажир «Рено» в вечернем ДТП с участием такси в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УГИБДД УМВД России по г. Пскову, авария произошла 20 марта в 21.00 на ул. Комдива Кирсанова, у дома 6.

По предварительным данным, водитель автомобиля «Рено Логан» 1990 года рождения выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем «Фольксваген Транспортер» под управлением мужчины 1961 года рождения.

В результате аварии пострадал водитель «Фольксвагена», он получил ушиб грудной клетки, был доставлен в областную больницу, но позже отпущен. Водитель «Рено» получил перелом ребер, помещен в хирургию областной больницы. Пассажир «Рено» 1984 года рождения также получил перелом ребер, помещен в травматологию областной больницу.

Оба водители - трезвые.

Добавим, что обе автомашины, попавшие в аварию, работают на одну из диспетчерских служб такси.