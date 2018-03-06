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14-е километры дорог «Псков - Изборск» и «Остров - Новоржев» оказались несчастливыми для водителей 20 марта

20 марта в 19.05 в Псковском районе 14-м км «Псков - Изборск» произошло ДТП. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, водитель «Шевроле Лачетти» 1976 года рождения на участке дороги не справился с управлением, съехал в кювет и совершил наезд на деревья. Водитель получил травмы, от госпитализации отказался.

В 20.25 на 14-м км автодороги «Остров - Новоржев» водитель машины «Лада Гранта» 1960 года рождения не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и совершил наезд на дорожное ограждение. Получил травмы, госпитализирован в Островскую межрайонную больницу.