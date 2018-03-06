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Автомобиль столкнулся с грузовым поездом в Пыталовском районе

Автомобиль столкнулся с грузовым поездом в Пыталовском районе. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУМЧС России по Псковской области, сегодня, 21 марта, в 15.53 на пульт дежурного поступило сообщение о том, что на железнодорожном переезде вблизи населенного пункта Скангали произошло ДТП с участием автомобиля «Ауди-80» и грузового состава.

Водитель машины пытался проскочить через пути перед локомотивом, но не успел. По предварительным данным, пострадавших нет, хотя машину протащило по путям около 500 метров.

Железнодорожное полотно не повреждено. После осмотра локомотив продолжит движение.