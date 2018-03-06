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Нетрезвый водитель в Гдовском районе съехал в кювет и врезался в дерево

21 марта в 19.15 на 3 км автодороги Тупицино - Дубяги в Гдовском районе водитель автомобиля ВАЗ-21213 - мужчина 1959 года рождения, управляя машиной в состоянии алкогольного опьянения, на закругленном участке дороги выбрал небезопасный скоростной режим, не справился с управлением, совершил съезд в левый по ходу движения кювет и наезд на дерево.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Псковской области, в результате ДТП водитель с полученными травмами госпитализирован.

Всего за 21 марта на территории Псковской области зарегистрировано два ДТП, в которых два человека получили ранения различной степени тяжести. Одно ДТП совершено водителем в нетрезвом состоянии.

Задержано четверо водителей в нетрезвом состоянии.