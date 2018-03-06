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Водитель «Хендая» на улице Юбилейной при развороте не уступил дорогу грузовой машине и врезался в нее

Стали известны подробности ДТП, произошедшего утром 22 марта на улице Юбилейной в Пскове.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УГИБДД УМВД города Пскова, в 09.35 на улице Юбилейной водитель автомобиля «Хендай» 1947 года рождения, двигаясь по правой полосе и выполняя разворот, не уступил дорогу грузовому автомобилю «Хендай», за рулем которого находился мужчина 1970 года рождения. Последний двигался по левой полосе в прямом направление, то есть оба водителя двигались в сторону Рижского проспекта.

Водители трезвы, на места работают сотрудники ГИБДД. Легковой автомобиль получил существенные повреждения.