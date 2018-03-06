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ДТП с участием автобуса произошло в Стругокрасненском районе, есть пострадавшие

ДТП с участием легкового автомобиля и автобуса произошло рано утром 23 марта в Стругокрасненском районе, в районе деревни Лудони. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, в 4.25 на 222-м км автодороги Санкт-Петербург — Невель автомобиль ВАЗ 2107 столкнулся с автобусом «Мерседес», который следовал по маршруту Минск — Санкт-Петербург.

В результате ДТП пострадали водитель и пассажир ВАЗа и 11 пассажиров автобуса, у них ушибы.

На месте работает следственная группа полиции, МЧС и ГИБДД.





