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На месте аварии с участием автобуса в Стругокрасненском районе работает спецтехника

На месте ДТП с участием автобуса, произошедшего рано утром 23 марта в Стругокрасненском районе, работает спецтехника. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», сегодня около 5 часов утра на 222-м километре федеральной трассы Р-23 Санкт-Петербург - Псков - Пустошка - Невель - граница с Республикой Беларусь в Стругокрасненском районе Псковской области произошло ДТП.

По предварительной информации, на участке федеральной автомобильной дороги Р-23 произошло лобовое столкновение легкового автомобиля ВАЗ-2107 и автобуса Mercedes-Benz.

Покрытие на участке автодороги в месте ДТП было мокрое, обработанное ПГМ, дорога на данном участке ровная, без выбоин и колеи.

Движение на участке ДТП не перекрывалось, по данным на 09:00 проезд транспорта осуществляется в штатном режиме. На месте продолжает работать спецтехника, которая поднимает автобус, съехавший в кювет.