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Пострадавшим в ДТП в Стругокрасненском районе оказана необходимая медицинская помощь

По поручению врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова пострадавшим в дорожно-транспортном происшествии с участием туристического автобуса из Республики Беларусь и легкового автомобиля оказана вся необходимая медицинская помощь. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона.

«21 человек доставлены в стационары: 11 в Псковскую областную клиническую больницу и 10 в детскую. Двое взрослых участников аварии находятся в тяжелом состоянии», - рассказал председатель Государственного комитета Псковской области по здравоохранению и фармации Игорь Потапов.

Для транспортировки пострадавших были организованы пять бригад «скорой помощи» из Пскова и близлежащих районов. «Мы в оперативном режиме докладываем Михаилу Юрьевичу (М. Ю. Ведерников - врио Губернатора Псковской области - ред.) о ситуации», - заключил он.

Напомним, сегодня рано утром около населенного пункта Лудони на федеральной трассе Р-23 «Псков» столкнулся туристический автобус из Беларуси с легковой машиной ВАЗ 2107. В автобусе находились 50 человек, еще двое - в легковом автомобиле.