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Власти Псковской области обеспечили доставку пассажиров попавшего в ДТП автобуса в Санкт-Петербург

По поручению врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова ГППО «Псковпассажиравтотранс» доставит в Санкт-Петербург пассажиров белорусского туристического автобуса, которые не пострадали в утреннем ДТП в Стругокрасненском районе. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации.

«Автобус выделен, и он уже везет пассажиров в Санкт-Петербург», - сообщил и.о. председатель Государственного комитета Псковской области по транспорту Игорь Сильченков.

Напомним, 23 марта около 4.30 утра в Стругокрасненском районе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса, двигавшегося из Республики Беларусь в Санкт-Петербург, и легкового автомобиля ВАЗ 2107. В автобусе находились 50 человек, в том числе 20 детей. Пострадавшие (21 человек, из них 10 детей) были доставлены в Псковскую областную и детскую больницы, где им оказывается вся необходимая медицинская помощь.