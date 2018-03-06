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Пятеро детей, пострадавших в ДТП с автобусом в Псковской области, выписаны из больницы

Врачи псковской детской областной больницы выписали пять детей, пострадавших в пятницу в аварии с рейсовым автобусом под Псковом. Об этом сообщил ТАСС председатель областного комитета по здравоохранению Игорь Потапов.

«На данный момент из больницы [детской областной] выписаны пятеро детей, они переданы родителям для продолжения лечения по месту жительства. Их состояние удовлетворительное, в основном это те, у кого были ушибы и ссадины. Еще одного ребенка могут выписать в ближайшее время. То есть в больнице останется всего четыре ребенка», - сказал собеседник агентства.

Потапов также добавил, что в псковской областной клинической больнице остаются 11 взрослых. «Там все без изменений, двое по-прежнему в реанимации», - пояснил глава регионального комитета по здравоохранению.

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ДТП произошло утром в пятницу на трассе Санкт-Петербург - Невель в Стругокрасненском районе Псковской области. По данным регионального управления МВД, водитель ВАЗ-2107 выехал на полосу встречного движения и столкнулся с рейсовым автобусом Mercedes, который перевозил жителей Белоруссии на экскурсию из Минска в Санкт-Петербург. Всего в автобусе находились 50 человек, все они граждане Белоруссии. В больницы Пскова доставили 21 человек, в том числе десять детей, два человека помещены в реанимацию.

Следственное управление СК РФ по Псковской области начало проверку после ДТП с автобусом Минск - Санкт-Петербург. ГУ МВД по региону также проводит проверку по факту ДТП. По данным полиции, водитель автобуса в ДТП не пострадал, на момент аварии он был трезв. Водитель ВАЗ находится в больнице.